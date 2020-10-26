Хабиб стал популярнее Бузовой 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 32-летний Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры. Сегодня «Вести.ру» сообщили, что инстаграм бойца стал популярнее инстаграма Бузовой — 24,4 миллиона подписчиков против 22,1 миллиона.

10 дней назад певица сообщила, что создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и эксперт издания Андрей Лобков вручили ей два сертификата — «Наибольшее количество подписчиков в инстаграме среди женщин» и «Наибольшее количество подписчиков в инстаграме в России».

Некоторое время назад издание «Форбс» представило рейтинг 40 самых успешных звезд России до 40 лет. Место в нем обеспечивают годовой доход и популярность — количество подписчиков и запросов в поисковых системах и число упоминаний в социальных сетях и средствах массовой информации. Нурмагомедов занял в списке первое место (доход — 16,5 миллиона долларов, упоминаний в СМИ и соцсетях — более 1,5 миллиона), а Бузова — второе (доход — 4,4 миллиона долларов, упоминаний — свыше 4,5 миллиона).