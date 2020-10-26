Харламов предупредил о мошенниках

Юморист и звезда телеканала ТНТ Гарик Харламов на своей официальной странице в социальной сети предупредил подписчиков о мошенниках, которые проводят розыгрыш призов от его имени.

Фото: Instagram Instagram

Артист привёл имеющуюся в открытом доступе публикацию. В ней от имени Харламова сообщается о розыгрыше iPhone 12, миллиона рублей и автомобиля Mercedes Benz. Юморист подчеркнул, что не проводит никаких розыгрышей или сборов средств.

По словам Харламова, не так давно он имел опыт общения с мошенником. Теперь неизвестный злоумышленник хочет заработать на имени комика.

Не ведитесь, это мошенники! На всех языках скажу. Обман, враньё! — заявил Харламов в Instagram.

Подписчики поблагодарили артиста за бдительность и заботу.

Как ранее передавал NEWS.ru, Харламов опубликовал в соцсети «мастер-класс на тему, как надо общаться с мошенниками».