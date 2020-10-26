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Селфи новой девушки Брэда Питта в спальне взволновало фанатов 

Lenta.ru 27 минут назад
Девушка Брэда Питта показала селфи в спальне
Фото: @nico.potur
Новая девушка голливудского актера Брэда Питта, немецкая манекенщица Николь Потуральски, снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов своим внешним видом. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
27-летняя модель запечатлела себя в зеркало, которое находится в спальне, в облегающем платье длины миди с разноцветным принтом. Наряд бренда With Jean оформлен широким вырезом под грудью. Его стоимость составляет 239 долларов (18 240 рублей). Публикация набрала больше 18 тысяч лайков.
Поклонники восхитились фигурой Потуральски.

«Платье смотрится отлично», «Ты как всегда сногсшибательна», «Преклоняюсь перед твоей фигурой, у меня нет слов, потому что ты самая красивая женщина», «Невероятное платье! Сидит на тебе потрясающе», — высказывались они в комментариях под селфи.

В сентябре Николь Потуральски показала фигуру в купальнике. Она сфотографировалась с мокрыми волосами, сидя за столом с другими манекенщицами в бикини бирюзового цвета с цветочным принтом. Модель приняла участие в фотосессии для австралийской марки Triangl.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт
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