Девушка Брэда Питта показала селфи в спальне

«Платье смотрится отлично», «Ты как всегда сногсшибательна», «Преклоняюсь перед твоей фигурой, у меня нет слов, потому что ты самая красивая женщина», «Невероятное платье! Сидит на тебе потрясающе», — высказывались они в комментариях под селфи.