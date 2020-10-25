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Татьяна Овсиенко в срочном порядке написала завещание 

Popcake.tv 2 часа назад
Татьяна Овсиенко в срочном порядке написала завещание
Фото: Instagram
Певица Татьяна Овсиенко поделилась в эфире НТВ личной информацией и призналась, что уже написала завещание, несмотря на достаточно молодой возраст (54 года).

«Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи — мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком», — откровенно рассказала она.

Публика полагает, что виной такому скорому решению стал ее избранник Александр Меркулов, которому нельзя доверять «на все 100 процентов», ведь мужчина, как, впрочем, и его банковские счета, некогда был арестован.
Просидел в тюрьме (что именно послужило причиной ареста остается неизвестным), а теперь является владельцем крупного бизнеса и уверяет, что без труда способен обеспечить любимую женщину. Однако, можно ли верить в честное предпринимательство человека с такой биографией? Сама Татьяна прокомментировала сомнения поклонников и заверила их, что любимый не интересуется ее имуществом.

«Сто процентов — сюда он не претендует. Завещание написано на крестника, сына и внука — после меня все детям останется»

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Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , НТВ
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