Татьяна Овсиенко в срочном порядке написала завещание 

«Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи — мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком», — откровенно рассказала она.