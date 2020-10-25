Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Голени были раздроблены»: звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Звезда «Папиных дочек» оказался в инвалидной коляске
Фото: instagram.com/kazakovfly/
Актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», получил серьезную травму и оказался в инвалидной коляске. Он рассказал, что упал с пожарной лестницы с высоты 12 метров, когда снимал фильм с друзьями.

— Во время падения жизнь пролетела перед глазами несколько раз. Я упал на ноги, врачи мне поставили 20 болтов и две пластины. Голени были полностью раздроблены. Первые четыре дня мне даже обезболивающее не помогало, — сообщил Казаков в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Он добавил, что медики обещают ему полное восстановление. Артист должен встать на ноги через два месяца, звезда очень хочет поскорее вернуться на съемочную площадку.
Казакова поддерживают жена и двое детей. Также гости в студии выразили уверенность, что актер скоро поправится.
Видео дня. В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского об однополых браках
Вечерняя Москва: последние новости
ТНТ прокомментировал слухи об увольнении Бузовой и Бородиной ТНТ прокомментировал слухи об увольнении Бузовой и Бородиной Умер отец рэпера Басты Умер отец рэпера Басты Ефремов выплатил компенсации еще троим потерпевшим по делу о ДТП Ефремов выплатил компенсации еще троим потерпевшим по делу о ДТП
Шоу-бизнес , Михаил Казаков , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Успенский
Умер Успенский
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение