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Пухляш «зажигал» на победном матче «Спартака» 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Пухляш «зажег» на победном матче «Спартака»
Фото: Instagram
Сибирский танцовщик Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа группы Little Big «Uno», 25 октября «зажигал» на матче хоккейного «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Пухляш заводил поклонников и хоккеистов столичной команды в качестве чирлидера.

Сегодня у нас в гостях был Дима «Пухляш» Красилов. Это было огненно! — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

В пресс-службе не уточнили, станут ли приглашать Пухляша на другие домашние матчи «красно-белых». При этом «Спартак» в присутствии танцующей звезды на трибуне одержал уверенную победу над «Сочи» со счетом 4:1, а чешский форвард хозяев площадки Лукаш Радил даже оформил хет-трик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пухляш попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет. Больше всего голосов в этой номинации набрал актёр Никита Кукушкин — 16,6%. Красилов получил 12,1% читательских симпатий.
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Шоу-бизнес , Лукаш Радил , Никита Кукушкин , Спартак , Forbes , Москва
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