«Его дом не был крепостью»: Шацкая рассказала о Петрове

Певица Нина Шацкая 25 лет дружила с недавно убитым бизнесменом, депутатом Александром Петровым и его семьей. О том, каким был политик в личной жизни, она рассказала журналистам «Московского Комсомольца».

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

Певица сообщила, что Петров был человеком, очень ориентированным на семью. Не сентиментальным, а серьезным и думающим. Ответственно относился к сыновьям.

«У него два сына, и я помню Сашу с того момента, когда младший еще не ходил в школу. У мужчин, занятых в бизнесе, обычно нет времени на семью, но Петров его всегда находил. Когда старший мальчик увлекся картингом, он всю душу вложил, чтоб помочь развиваться ему в этом. Младший увлёкся музыкой. И отец не пытался купить готовый проект или что-то такое, а он отправлял его учиться».

Александр Петров не ожидал нападения и не опасался за свою жизнь. Нина с друзьями бывала у него в гостях в том самом доме, где произошла трагедия.

«Дом не был крепостью. Большое открытое пространство, лес с одной стороны. Вообще он построен по европейскому типу и не выглядит как бастион. Там не было высокого забора, оград. Не было у него самого никаких фобий, и рядом с ним не чувствовалось страха».

В последний раз Шацкая и Петров разговаривали по телефону буквально на днях. Александр консультировался по поводу сына – узнавал, где лучше записать музыкальный диск, как найти надежного продюсера.

Певица не представляет, кому мог помешать Петров настолько сильно, чтобы заказывать его убийство. Как она считает, видимо бизнесмен перешел кому-то дорогу. Но вообще ей даже трудно во все это поверить