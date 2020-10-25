Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику 

«Пуанты-моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах…», — написала балерина в микроблоге.