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Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику 

Ирина Лебедева 11 минут назад
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова решила в очередной раз поделиться «изнанкой» балетного труда. Она показала, как выглядят ее ноги после многочасовых репетиций.

«Пуанты-моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах…», — написала балерина в микроблоге.

Ступни ее на самом деле выглядят ужасно. Огромная выпирающая косточка, искривленные пальцы, заклеенные пластырем ногти.
Комментарии к публикации Анастасия предусмотрительно отключила.
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова продолжает держать фолловеров в тонусе — интрига с таинственным женихом все еще не завершена. Волочкова упоминала, что осенью выйдет замуж за мужчину, с которым живет.
Позднее она сообщила, что этого может не произойти, так как она может не успеть подготовиться к свадьбе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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