«Тихо под маской»: Фоменко предсказал пандемию коронавируса 

Актер и музыкант, один из основателей «Секрета» Николай Фоменко сообщил в инстаграме , что он умеет предсказывать будущее. Он напомнил, что давно предвидел пандемию коронавируса и атрибутику защиты от него.

Так, он нашел фотографию, где под коллективным портретом участников группы есть две пометки. Строчка из песни «Тихо под маской в дверь посту-чит любовь» и надпись: «Они умеют предсказывать будущее.

»Мы предсказываем будущее, и положительное. Зря эта строчка дополне-на — „… в дверь постучит любовь“. Нужно просто — «Тихо под маской». Что это означает? Это означает, что у тебя нет COVID!» — расшифровал послание Фоменко.

Фолловеры начали строчить веселые комментарии.

«Николай, какие будут еще предсказания?», «А любовь не стучится. У нее как правило есть ключи», «Если под маской тихо, значит женщина с косой пришла быстрее, чем любовь».