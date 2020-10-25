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«Тихо под маской»: Фоменко предсказал пандемию коронавируса 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Тихо под маской»: Фоменко предсказал пандемию коронавируса
Фото: РИА Новости
Актер и музыкант, один из основателей «Секрета» Николай Фоменко сообщил в инстаграме, что он умеет предсказывать будущее. Он напомнил, что давно предвидел пандемию коронавируса и атрибутику защиты от него.
Так, он нашел фотографию, где под коллективным портретом участников группы есть две пометки. Строчка из песни «Тихо под маской в дверь посту-чит любовь» и надпись: «Они умеют предсказывать будущее.

»Мы предсказываем будущее, и положительное. Зря эта строчка дополне-на — „… в дверь постучит любовь“. Нужно просто — «Тихо под маской». Что это означает? Это означает, что у тебя нет COVID!» — расшифровал послание Фоменко.

Фолловеры начали строчить веселые комментарии.
«Николай, какие будут еще предсказания?», «А любовь не стучится. У нее как правило есть ключи», «Если под маской тихо, значит женщина с косой пришла быстрее, чем любовь».
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Шоу-бизнес , Николай Фоменко
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