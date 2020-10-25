Азиза показала фото своих женихов

Азиза в инстаграме выложила редкие фотографии из личного архива. Певица показала своих мужчин, с которыми была любовь и могла бы быть семья — но судьба распорядилась иначе.

Единственный, кого звезда «исключила из списка» — это ее последний поклонник, Давид Григорян , свадьбу с которым Азиза не так давно отменила.

В видеоклипе певица одета в свадебное платье. Но в реальной жизни официально замужем он так и не была.

«Игорь Малахов, Олег Бескровный, Александр Бродолин. Спасибо за Вашу Любовь», — написала Азиза в микроблоге.

На фоне того, что у звезд шоу-бизнеса обычно бывает по нескольку браков, судьба Азизы вызывает у фолловеров удивление. Большинство сочувствует, ссылаясь на «божье провидение».

«А ведь все пары были красивые…Как жаль, что любовь проходит», «И никто до венца не довел».

Но некоторые просто не верят, что такое может быть. Так звезду упрекнули в том, что она прячет от публики своего тихого скромного и обожающего ее супруга.

«Азиза, почему вы прячете мужа официального. Он как тень есть и в тоже время его нет».

Певица ответила просто: «У меня нет официального мужа. Есть друзья».

Как ранее писал «Рамблер» , на закрытие ММКФ Азиза пришла в темно-зеленом макси-платье в стразах и с глубоким «голливудским» декольте, которое подчеркнула тяжелыми длинными бусами. В макияже Азиза сделала упор на глаза.