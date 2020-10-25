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«Пусть порадуется за нас»: Валерия посмеялась над Шнуровым 

Ирина Лебедева 2 часа назад
«Пусть порадуется за нас»: Валерия посмеялась над Шнуровым
Фото: Instagram
Не так давно Иосиф Пригожин публично возмущался по поводу тотального обнищания представителей российского шоу-бизнеса.
Сергей Шнуров ответил ему едким стихотворением, и завязалась перепалка в медиа-пространстве. Далее тема исчерпала себя и затихла.
И вот звездная пара Пригожин-Валерия похвастались отпуском в Дубаи. Они щедро делятся с поклонниками фотоотчетами с берега моря. Шнуров не прошел мимо, вновь написал ядовитый стиш, отметив, что «нищие» артисты отдыхают на вип-курортах.
Валерия, которая обычно старается избегать громких конфликтов, не удержалась и съязвила по поводу выступлений Шнурова.
После того, как звезда в очередной раз поделилась своими радостными впечатлениями от отдыха, поклонница спросила, какую косметику для волос использует певица.

«Ничего особенно. На отдыхе пользуюсь тем, что предлагает отель», — ответила Валерия.

Другая подписчица поинтересовалась, будучи в курсе конфликта со с Шнуровым.
«Что предлагает отель… (это для Сергея! мы очень бедные?)»

Певица ответила с иронией: «Да, конечно, пусть порадуется за нас, что такой отель предлагает очень хорошую косметику…»

Как ранее писал «Рамблер, певица Валерия опубликовала снимок, где она с супругом стоят на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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