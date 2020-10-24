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«Массажист недорого»: Пригожин показал фотографию с отдыха 

Ирина Лебедева 35 минут назад
«Массажист недорого»: Пригожин показал фото с отдыха
Фото: Instagram
Совсем недавно Иосиф Пригожин в очередной раз говорил о том, что артисты из-за карантина находятся в бедственном положении.
К счастью, все же, видимо, не все представители шоу-бизнеса доедают последний кусок. Очень многие из них сейчас, сбежав от московской холодной осени, греются на солнышке на морских берегах.
Пригожин с супругой отдыхают в Дубае. Фотографиями зарубежных красот звездная пара щедро делится с подписчиками в социальной сети. Как серьезным людям и положено — не просто дремлют в лежаках на пляже, а вовсю занимаются спортом в фитнес-зале отеля. А уж потом можно и расслабиться. На фото в сторис интстаграма веселый Пригожин разминает Валерии плечи и шейку. Вариант воротникового массажа.

«Массажист недорого», — незамысловато пошутил продюсер.

Как ранее писал «Рамблер», лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором прокомментировал поездку Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай. В нем он припомнил Пригожину его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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