«Массажист недорого»: Пригожин показал фото с отдыха

Совсем недавно Иосиф Пригожин в очередной раз говорил о том, что артисты из-за карантина находятся в бедственном положении.

К счастью, все же, видимо, не все представители шоу-бизнеса доедают последний кусок. Очень многие из них сейчас, сбежав от московской холодной осени, греются на солнышке на морских берегах.

Пригожин с супругой отдыхают в Дубае. Фотографиями зарубежных красот звездная пара щедро делится с подписчиками в социальной сети. Как серьезным людям и положено — не просто дремлют в лежаках на пляже, а вовсю занимаются спортом в фитнес-зале отеля. А уж потом можно и расслабиться. На фото в сторис интстаграма веселый Пригожин разминает Валерии плечи и шейку. Вариант воротникового массажа.

«Массажист недорого», — незамысловато пошутил продюсер.