Анна Семенович показала «голое» селфи

Анна живет в отеле высокого класса, загорает, купается плавает на катере и фотографирует местные красоты с балкона номера. А еще она с удовольствием расслабляется в spa-салоне. Там-то она и сделала селфи, которое разместила в сторис инстаграма. Обнаженная Семенович лежит на массажном столе.
"Массаж и полуторачасовой сон - это лучшее лекарство и отдых после солнца", - сообщила она подписчикам.
Как ранее писал «Рамблер», победившая коронавирус Анна Семенович задумалась о хлебе насущном в прямом смысле этого слова.