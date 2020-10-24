Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Анна Семенович показала «голое» селфи

Ирина Лебедева
54 минуты назад
Певица в инстаграме выкладывает фотоочеты своего отдыха в Сочи. Судя по фотографиям, погода там прекрасная, море теплое, да и компания неплохая.
Анна Семенович показала «голое» селфи
Фото: InstagramInstagram
Анна живет в отеле высокого класса, загорает, купается плавает на катере и фотографирует местные красоты с балкона номера. А еще она с удовольствием расслабляется в spa-салоне. Там-то она и сделала селфи, которое разместила в сторис инстаграма. Обнаженная Семенович лежит на массажном столе.
"Массаж и полуторачасовой сон - это лучшее лекарство и отдых после солнца", - сообщила она подписчикам.
Как ранее писал «Рамблер», победившая коронавирус Анна Семенович задумалась о хлебе насущном в прямом смысле этого слова.
Анна решила найти дополнительный заработок — устроилась в службу доставки.
Шоу-бизнес,Анна Семенович,Сочи,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители