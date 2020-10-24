Киркоров занял место Пугачевой

«Мне приятно, что я на эстраде задаю тренды, делаю многое первым. Эта миссия более сорока лет принадлежала только Алле Пугачевой…Она надевала перчатки, все надевали перчатки. Она надевала лосин, все надевали лосины…А теперь Алла занимается детьми, задаю тренды я», — гордо заявил Киркоров».