Киркоров занял место Пугачевой

Долгое время бывшие супруги Алла Пугачева и Филипп Киркоров сохраняли дружеские отношения. Однако примерно с год назад между ними пробежала-таки черная кошка и они перестали общаться. Версий, почему так случилось выдвигается немало, но правду герои этой истории не выдают, сохраняя лицо.
Недавно в интервью «Комсомольской правде» Филипп заявил, что время Пугачевой ушло, и она более не законодательница мод в отечественном шоу-бизнесе. По словам певца, это знамя теперь в его руках.
«Мне приятно, что я на эстраде задаю тренды, делаю многое первым. Эта миссия более сорока лет принадлежала только Алле Пугачевой…Она надевала перчатки, все надевали перчатки. Она надевала лосин, все надевали лосины…А теперь Алла занимается детьми, задаю тренды я», — гордо заявил Киркоров».
Конечно, звезда отечественной поп-музыки понимает, что всегда быть первым невозможно. Придет время, и кто-то сменит его.
«Когда я уйду куда-нибудь, не вечно же мне петь, кто-то новый выйдет».
«Как ранее писал «Рамблер», на днях состоялась премьера мюзикла «Шахматы» с участием певицы Анастасии Стоцкой. Ее посетили многие знаменитости, в том числе певицы Лариса Долина и Ольга Бузова, а также Киркоров и Сафронов. В антракте двое последних встретились друг с другом. Художник поздоровался с певцом, но тот не ответил. Сафронов спросил почему. Киркоров ответил, что тот везде говорит о нем гадости.