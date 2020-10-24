Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, предсказавшие 2020 год
Фильмы, предсказавшие 2020 год Еще 70 дней ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Никаких таблеток и операций»: Милявская поделилась секретом похудения 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Милявская поделилась секретом похудения
Фото: РИА Новости
После развода Лолита Милявская удивительно похорошела. Она, конечно, всегда была красоткой без комплексов — не зря же так называлось ее старое шоу на Первом канале. Ей и раньше ничего не стоило выйти на сцену в обтягивающем комбинезоне.
Но, как настоящая женщина, шагнув в новую жизнь, Милявская решила представить публике новую себя. Она изменила прическу и кардинально похудела. Как минимум на пару десятков килограммов.
Проблема лишнего веса особенно близка представительницам прекрасного пола. И в сети стали активно обсуждать изменившийся облик певицы. Предполагали пластические операции глобальную липосакцию и даже ушивание желудка.
И вот Лолита поставила точку — в инстаграме она рассказала, что вернуть былую стройность ей помог доктор-эндокринолог. Лолита восстановила обмен веществ — и. как результат, рассталась с лишними килограммами.

«Ещё раз подтверждаю, что никаких «волшебных» таблеток и операций, я не делала. Процесс длительный, но так Хорошо после!» — с гордостью сообщила Милявская.

Как ранее писал «Рамблер», Лолита Милявская ведет свой блог в Instagram. Однако в последнее время она совсем забросила это дело. Осознав ошибку, певица решила исправиться и попросила за это прощения у поклонников. Своим фанатам Лолита не только принесла извинения, но и пообещала сюрприз. Вскоре должен выйти проект с ее участием.
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Умер Успенский
Умер Успенский
Ефремов отказался от тюремной еды
Ефремов отказался от тюремной еды
Будущая Госдума без певцов, спортсменов и криминала
Будущая Госдума без певцов, спортсменов и криминала
Видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
В России отреагировали на «секретные санкции» Лондона
01:12
В России отреагировали на «секретные санкции» Лондона
В мире Статьи
Россиянин застрял в мусоропроводе
00:29
Россиянин застрял в мусоропроводе
Происшествия
«А чего я пыжусь-то так?» Павел Воля посмеялся над женой
01:01
«А чего я пыжусь-то так?» Павел Воля посмеялся над женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть