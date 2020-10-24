Милявская поделилась секретом похудения

После развода Лолита Милявская удивительно похорошела. Она, конечно, всегда была красоткой без комплексов — не зря же так называлось ее старое шоу на Первом канале. Ей и раньше ничего не стоило выйти на сцену в обтягивающем комбинезоне.

Но, как настоящая женщина, шагнув в новую жизнь, Милявская решила представить публике новую себя. Она изменила прическу и кардинально похудела. Как минимум на пару десятков килограммов.

Проблема лишнего веса особенно близка представительницам прекрасного пола. И в сети стали активно обсуждать изменившийся облик певицы. Предполагали пластические операции глобальную липосакцию и даже ушивание желудка.

И вот Лолита поставила точку — в инстаграме она рассказала , что вернуть былую стройность ей помог доктор-эндокринолог. Лолита восстановила обмен веществ — и. как результат, рассталась с лишними килограммами.

«Ещё раз подтверждаю, что никаких «волшебных» таблеток и операций, я не делала. Процесс длительный, но так Хорошо после!» — с гордостью сообщила Милявская.