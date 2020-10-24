«Навальный не любит геев»: Соловьев ответил Галкину

«И когда вы вдруг решили, что теперь можете поиграть в политику и выступить на стороне человека, который нас с вами, Максим, (ведь вы еврей, как и я) вежливо называет жидами? Если вы не знаете, это Навальный. И он также очень не любит гомосексуалистов. Он кому-то пишет: "Так вы же, оказывается, ***** и жид, мы здесь таких вообще не слушаем», — сказал Соловьев.