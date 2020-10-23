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Собчак и Богомолова обрекли на развод 

Вероника Полынина 1 час назад
«Собчак уже его презирает»
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак и Константин Богомолов разведутся, уверена скандальная блогерша Лена Миро.
По мнению Миро, режиссер «еще хуже» Максима Виторгана — бывшего мужа светской львицы, а его главный недостаток — отсутствие брутальности.

«Мало того, что неумён, не талантлив, так и подраться даже не может. Ему Масик — в нос, а он признания делает, что не умеет драться», — написала Миро.

Блогерша отмечает, что в любой женщине живет инстинкт быть рядом с сильным мужчиной, и Собчак, «возомнившая, что любит Богомолова, уже его презирает. Правда, пока не осознала этого».
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Развод Собчак и Богомолова Лена Миро называет лишь вопросом времени. По ее словам, супруги продержатся вместе не дольше 2-3 лет.
Как писал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года.
Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. На праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец. И для Собчак, и для Богомолова брак стал вторым. В сентябре Собчак заявила, что считает интеллект главным качеством в мужчине, да и вообще в людях.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
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