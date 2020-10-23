В день похорон Скобцевой у Бондарчуков прошла свадьба

Бывшая жена Сергея Бондарчука-младшего Тата Мамиашвили ( Бондарчук ) вышла замуж в день похорон бабушки бывшего мужа Ирины Скобцевой. Видео со свадьбы публикует издание StarHit

Избранником Таты Мамиашвили стал музыкант Филипп Фролов. Для торжественной церемонии невеста выбрала белоснежное платье струящегося силуэта с накидкой. Жених был одет в серые костюмные брюки, белую рубашку и черный бархатный пиджак.

Свадьба влюбленных прошла втайне от широкой публики, а дата бракосочетания совпала с трагическим событием в семье бывшего мужа Таты Мамиашвили. 22 октября на Новодевичьем кладбище семья Бондарчуков похоронила Ирину Скобцеву — мать Федора Бондарчука и бабушку Сергея Бондарчука-младшего и Константина Крюкова

Как писал «Рамблер», Сергей Бондарчук-младший и Тата Мамиашвили были женаты с 2012 года и развелись в начале 2019 года. В браке родились дочери Маргарита и Вера. Спустя полгода после расставания с мужем Мамиашвили представила общественности нового бойфренда — Филиппа Фролова.