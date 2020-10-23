Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В день похорон Скобцевой в семье Бондарчука состоялась свадьба 

Вероника Полынина 12 минут назад
В день похорон Скобцевой у Бондарчуков прошла свадьба
Фото: Instagram
Бывшая жена Сергея Бондарчука-младшего Тата Мамиашвили (Бондарчук) вышла замуж в день похорон бабушки бывшего мужа Ирины Скобцевой. Видео со свадьбы публикует издание StarHit.
Избранником Таты Мамиашвили стал музыкант Филипп Фролов. Для торжественной церемонии невеста выбрала белоснежное платье струящегося силуэта с накидкой. Жених был одет в серые костюмные брюки, белую рубашку и черный бархатный пиджак.
Свадьба влюбленных прошла втайне от широкой публики, а дата бракосочетания совпала с трагическим событием в семье бывшего мужа Таты Мамиашвили. 22 октября на Новодевичьем кладбище семья Бондарчуков похоронила Ирину Скобцеву — мать Федора Бондарчука и бабушку Сергея Бондарчука-младшего и Константина Крюкова.
Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой
Как писал «Рамблер», Сергей Бондарчук-младший и Тата Мамиашвили были женаты с 2012 года и развелись в начале 2019 года. В браке родились дочери Маргарита и Вера. Спустя полгода после расставания с мужем Мамиашвили представила общественности нового бойфренда — Филиппа Фролова.
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Крюков , Федор Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Трехлетнюю дочь банкира задавило зеркалом в Москве
Трехлетнюю дочь банкира задавило зеркалом в Москве
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение