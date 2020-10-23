«Поза просто треш!»: россияне обрушились на Успенскую 

Артистка предстала перед поклонниками в черных брюках и кофте, заявив о своей любви к этому цвету.

«Очень люблю чёрный цвет. Хотя говорят, что красный мне идёт больше… Все равно люблю! Чёрный цвет — он элегантный, благородный. Да ещё и стройнит», — написала Успенская, поинтересовавшись у фанатов, какой они предпочитают цвет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако подписчики певицы пришли в ужас от ее фотографии, отметив разную длину ног и странную позу.

«Поза просто ТРЕШ!» — отметила ksenia__gneusheva.

«Что за стойка гопника? И почему одна нога короче другой?» — поинтересовался пользователь premium_komissionka_.

«Что с ногами?!» — ужаснулась mikriukovaalbina.

Поклонники артистки назвали снимок крайне неудачным и призвали Любовь Успенскую сменить фотографа. Однако нашлись и те, что посчитал, что певица шикарна в любом виде.

«Рамблер» писал, что ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы. Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.