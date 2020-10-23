В семье рэпера Басты горе

О смерти 67-летнего отца музыкант рассказал подписчикам на своей странице в инстаграм Соболезнования рэперу уже выразили звезды шоу — бизнеса.

«Умер мой отец. Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность. Покойся с миром Батя!», — написал под фотографией Вакуленко Михаила Владимировича его сын.

Известно, что родители Басты развелись, когда он был совсем маленький. В 7 лет мальчик смог познакомиться с отцом. Отец музыканта попал в аварию и стал инвалидом первой группы.