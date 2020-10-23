Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией 

Концерт певицы Ольги Бузовой закончился массовой гей-оргией. Об этом сообщает «Собеседник».

Некоторое время назад Бузова выступила в одном из гей-клубов в Москве . На входе туда посетителям раздавали презервативы и лубриканты. Концерт начался с опозданием в 4:00. До тех пор зрители выпивали в баре.

«Оля, выходи!» — кричали они.

Наконец, та вышла на сцену — в настолько коротком платье, что из-под него виднелось нижнее белье. Бузова исполнила свои главные хиты. Геи ей подпевали. Певица признавалась им в любви. По окончании выступления она прыгнула в толпу. Когда та ее отпустила, один из зрителей похвастался тем, что ущипнул Бузову за ягодицы. После этого та вновь призналась гомосексуалам в любви и покинула сцену.

«А разгоряченные геи отправились в темные комнаты, где с упоением предались массовой оргии», — сообщает «Собеседник».

В первой половине октября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, согласно райдеру Бузовой, она летает исключительно бизнес-классом, предпочитает ездить по городу на представительских автомобилях, жить в номерах-люкс в пятизвездочных сетевых отелях, а в ее гримерке должны быть сыр, фрукты, коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.