Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией

Ольга Бузова , которая всегда славилась своим лояльным отношением к секс-меньшинствам, неплохо на них зарабатывает.Певица регулярно выступает в столичных гей-клубах. На сей раз пришествие Ольги закончилось массовой оргией. Возбужденные геи устроили настоящий разврат!

Судя по всему, устроители концерта Бузовой предполагали, что сладкие мальчики не на шутку возбудятся от звезды «Дома-2». Именно поэтому на входе в клуб им совершенно бесплатно выдавали средства контрацепции: презервативы и анальную смазку. Геи восприняли этот широкий жест как призыв к действию, тем более что звезда к своему выходу задерживалась.В ожидании Бузовой парни опустошали местный бар и периодически скандировали: «Оля, выходи!» Но теледива вышла на сцену лишь в начале четвертого утра. Своим внешним видом артистка привела публику в шоковое состояние. Бузова надела коротенькое платье, под которым можно легко было рассмотреть ее сексуальные трусики. Впрочем, по этому поводу Бузова не парилась. Она понимала: никакой угрозы от посетителей ей ожидать не стоит.

Зато песни Бузовой геи обожают! Лучшие хиты Ольги они пели вместе с ней хором. Такого теплого приема Ольга, вероятно, не ожидала, поэтому не переставала признаваться разгоряченным паренькам в любви.

– Вы – самая верная и преданная публика! – кричала Бузова между песнями.

Геи уже давно провозгласили Бузову своей иконой. Они считают: Ольга, как никто другой, их понимает. Ведь ей, как и им, так же не везет с мужиками, она так же, как и они, старается быть совершенной и не реагировать на злые языки.

В конце своего выступления Ольга повторила традиционный трюк – прыгнула в толпу. Гомосексуалы, забыв о своей ориентации, стали активно лапать звезду за все части ее роскошного тела. Ольга расплылась в довольной улыбке.

– Я ущипнул Олю за попку! – кричал один из парней. – Я это сделал!

Но к такому повороту событий Бузова тоже была готова.

– Я вас люблю! – кричала Ольга, уходя со сцены.

А разгоряченные геи отправились в темные комнаты, где с упоением предались массовой оргии. Кто с кем, там было уже не разобрать.