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Харламов объяснил свои издевательства над Гузеевой 

Артём Кульша 1 час назад
Харламов объяснил свои издевательства над Гузеевой
Фото: РИА Новости
Комик Гарик Харламов стал высмеивать телеведущую Ларису Гузееву назло критикам. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу блогера Данилы Поперечного.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Гузеева использовала в одном из выпусков своего шоу «Давай поженимся!» нецензурное слово по отношению к отчиму участника программы, который, участник, в юном возрасте попал в детский дом. После этого Харламов опубликовал в своих социальных сетях видеоотрывок из мультфильма «Простоквашино» со звуком из «Давай поженимся!», а именно фрагментом, где Гузеева произносит то самое слово.

« (После этого. — Прим. ред.) поднялся какой-то вой», — рассказал Харламов позавчера.

По его словам, назло критикам он стал вновь и вновь шутить над Гузеевой, бить в одну точку. В марте телеведущая заявила, что Харламов просто задолбал ее. Тогда же она посвятила ему историю героини «Давай поженимся!» о том, как она рассталась с парнем из-за приступа метеоризма, возникшего после того как она поела окрошки и выпила пива.
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
В июне 2019 года комик Максим Галкин заявил, что Харламов открыл новый жанр на стыке юмора, абсурда и троллинга, выставив Гузееву как разрушительницу реальности в межканальных состыковках комического. На самом деле Харламов опубликовал отрывок из «Давай поженимся!», на котором Гузеева спрашивает у одного из гостей шоу, не приход ли у него, после чего стали быстро сменять друг друга кадры с самостоятельно сворачивающейся в трубочку тысячерублевой купюрой, исчезновением белого порошка в ней и расширяющимся зрачком.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Лариса Гузеева , Максим Галкин
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