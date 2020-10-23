Харламов объяснил свои издевательства над Гузеевой 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Гузеева использовала в одном из выпусков своего шоу «Давай поженимся!» нецензурное слово по отношению к отчиму участника программы, который, участник, в юном возрасте попал в детский дом. После этого Харламов опубликовал в своих социальных сетях видеоотрывок из мультфильма «Простоквашино» со звуком из «Давай поженимся!», а именно фрагментом, где Гузеева произносит то самое слово.

« (После этого. — Прим. ред.) поднялся какой-то вой», — рассказал Харламов позавчера.

По его словам, назло критикам он стал вновь и вновь шутить над Гузеевой, бить в одну точку. В марте телеведущая заявила, что Харламов просто задолбал ее. Тогда же она посвятила ему историю героини «Давай поженимся!» о том, как она рассталась с парнем из-за приступа метеоризма, возникшего после того как она поела окрошки и выпила пива.