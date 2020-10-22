Прохор Шаляпин показал свое тело

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Согласно имеющимся данным, Всемирная Организация Здравоохранения делит людей на следующие группы и категории: Возраст Возрастной период 18-44 лет Молодость 44-60 лет Средний возраст 60-75 лет Пожилой человек 75-90 лет Старческий период 90+ лет Долгожитель При составлении таблицы медики руководствовались улучшением здоровья и внешнего вида человека, повышением способности к деторождению, сохранением работоспособности на протяжении многих лет и прочими факторами. А вы как думаете ? #прохоршаляпин #возраст #шаляпин #shalyapin #воз #вечнаямолодость