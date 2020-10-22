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Прохор Шаляпин показал подписчикам свое тело

Свободная пресса
53 минуты назад
На странице в Instagram певец Прохор Шаляпин разместил провокационный снимок, на котором он позирует обнаженным. Самое сокровенное он прикрывает белой простыней.
Прохор Шаляпин показал свое тело
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Причем его мысли абсолютно не соответствовали визуальному сопровождению. Под фото артист написал, что Всемирная Организация Здравоохранения разделила всех людей на группы в зависимости от их возраста. Певец поинтересовался, что думают его поклонники на этот счет.
Однако подписчики не стали обсуждать решение ВОЗ, а начали осуждать певца за отсутствием на нем одежды.
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Согласно имеющимся данным, Всемирная Организация Здравоохранения делит людей на следующие группы и категории: Возраст Возрастной период 18-44 лет Молодость 44-60 лет Средний возраст 60-75 лет Пожилой человек 75-90 лет Старческий период 90+ лет Долгожитель При составлении таблицы медики руководствовались улучшением здоровья и внешнего вида человека, повышением способности к деторождению, сохранением работоспособности на протяжении многих лет и прочими факторами. А вы как думаете ? #прохоршаляпин #возраст #шаляпин #shalyapin #воз #вечнаямолодость

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

«Стыд и срам», «Еще один Тарзан озабоченный», «От телешоу устали – стриптизером стали», – начали язвить комментаторы, пишет Утро.ru.
Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,ВОЗ,
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