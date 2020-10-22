Польна стала неузнаваема

В первой половине октября, как сообщал «Рамблер», Польна дала сольный концерт в «Вегас Сити Холле» в Московской области. В инстаграме она опубликовала несколько своих фотографий, сделанных в ходе него, а в подписи к ним написала, что концерт был замечательным и волшебным, ей пелось удивительно. Певица поблагодарила зрителей за то, что принимали ее и дарили себя в ответ, за шикарные цветы и подарки.
«Увидев (снимки Польны. — Прим. ред.), фолловеры обомлели. Поклонники не ожидали, что после нескольких месяцев нахождения дома из-за отсутствия работы и гастролей звезда поправится так сильно», — сообщает «Клео.ру».
Некоторые из комментаторов признались, что не сразу узнали певицу. Некоторые другие высказали мнение, что она к тому же плохо подобрала наряды, в которых выступала. В одном из образов Польна предстала в пальто кислотно-зеленого цвета, в другом — в бирюзовых жакете и юбке, в еще одном — в черно-бежевом брючном костюме, во всех — в шляпах.
В начале октября пользователи соцсетей обратили внимание на то, что рэпер Гуф набрал вес. Некоторые из них посоветовали ему перестать налегать на еду и срочно идти в спортивный зал. Другие высказали мнение, что теперь музыкант смотрится авторитетно.