Польна стала неузнаваема

Некоторые из комментаторов признались, что не сразу узнали певицу. Некоторые другие высказали мнение, что она к тому же плохо подобрала наряды, в которых выступала. В одном из образов Польна предстала в пальто кислотно-зеленого цвета, в другом — в бирюзовых жакете и юбке, в еще одном — в черно-бежевом брючном костюме, во всех — в шляпах.