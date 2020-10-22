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Разин назвал сроки возобновления концертной деятельности 

Мария Иванова 18 минут назад
Разин назвал сроки возобновления концертной деятельности
Фото: РИА Новости
Концертная деятельность в Росси возобновится не раньше июля 2021 года, многие артисты будут вынуждены уйти из профессии. Такой прогноз сделал в своем Instagram продюсер Андрей Разин.
По его словам, Россия приступает к вакцинации от коронавируса с ноября месяца и планирует завершить ее к лету следующего года.

«К этому времени будут открыты концертные мероприятия и начнутся гастроли», — пояснил Разин.

Продюсер уверен, что к этому моменту «многие артисты будут вынуждены уйти из профессии».

«Многие звезды нашей страды, которые потеряли работу и не имеют дополнительного заработка, вынуждены продавать свое имущество и расставаться со своими коллективами», — описал сложившуюся в шоу-бизнесе ситуацию Разин.

«Рамблер» писал, что ранее продюсер Бари Алибасов заявил о бедственном положении артистов из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. В пример он привел 17 членов своего коллектива, которым в настоящее время приходится «не просто».
В свою очередь певец Олег Газманов заявил, что « (концертная) индустрия умирает». Артист подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Бари Алибасов , Олег Газманов
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