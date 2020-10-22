Нюша пристыдила россиян 

Певица Нюша ( Анна Шурочкина ) пристыдила подписчиков в Instagram , которые до сих пор не сортируют мусор. Равнодушных к экологии людей артистка поделила на несколько категорий.

По словам Нюши, она почерпнула полезную информацию из паблика, посвященного проблемам экологии. Активисты провели опрос, почему россияне не сортируют отходы. Результатами исследования певица поделилась со своими поклонниками.

«Итак, мои подписчики и те, кто все еще не сортирует, к какой же из категорий относитесь вы?», — поинтересовалась артистка.

Итоги опроса показали, что треть равнодушных к сортировке респондентов не верят в дальнейшую переработку отходов и считают, что мусор все равно отправляется на свалку. 27% сослались на нехватку времени, у 14% — нет места для дополнительных баков, 12% — не могут отвыкнуть от мусоропровода, 10% уверены, что заниматься сортировкой должны специально обученные люди на мусороперерабатывающих заводах и, наконец, 2% просто брезгуют.

Подписчики Нюши живо откликнулись на призыв артистки поделиться своим мнением. Многие отметили, что во многих российских городах не удается сдать отсортированные отходы. Некоторые заявили, что вообще впервые слышат о раздельном сборе мусора. Преданные фанаты поблагодарили певицу за то, что она задумывается о будущем Земли.

Пост артистки с прикрепленной фотографией планеты и вкладкой «сохранить» набрал почти 16 тысяч лайков.