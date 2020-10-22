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Валерия получила травму на отдыхе в Дубае

Ovideo.ru
1 час назад
Валерия получила травму на отдыхе в Дубае
Валерия оказалась в больничном кресле
Фото: https://www.instagram.com/valeriya/https://www.instagram.com/valeriya/
Иосиф Пригожин и Валерия сейчас находятся на отдыхе в Дубае. Ребята наслаждаются лучами яркого солнца и с головой окунаются в морские глубины.
Однако опубликованное ранее видео Иосифа Пригожина серьезно встревожило поклонников. На видео его супруга Валерия получает медицинскую помощь от врача. Продюсер отмечает, что знаменитость получила спортивную травму, но ее характер и степень серьезности не называет.
«Небольшая спортивная травма. Нашли лучшего доктора в Дубае. Маленький репортаж, можно сказать, прямой эфир. Валерия говорит, что я садист», - написал в социальных сетях Пригожин.
При этом, Иосиф отметил, что весь день он провел с Валерией на консультациях у врачей, в очередях на МРТ и на уколы. Из видео следует, что у исполнительницы поврежден коленный сустав, и певице требует длительное время на восстановление.
В комментариях фанаты пожелали Валерии скорейшего выздоровления, а также посоветовали соблюдать покой и постельный режим хотя бы в ближайшие несколько дней.
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Дубай,
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