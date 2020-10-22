Валерия оказалась в больничном кресле

Однако опубликованное ранее видео Иосифа Пригожина серьезно встревожило поклонников. На видео его супруга Валерия получает медицинскую помощь от врача. Продюсер отмечает, что знаменитость получила спортивную травму, но ее характер и степень серьезности не называет.

При этом, Иосиф отметил, что весь день он провел с Валерией на консультациях у врачей, в очередях на МРТ и на уколы. Из видео следует, что у исполнительницы поврежден коленный сустав, и певице требует длительное время на восстановление.