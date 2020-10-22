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Михаил Ефремов заявил, что Пашаев бил его ногами 

ИД «Собеседник» и ещё 3 3 часа назад
Ефремов заявил, что Пашаев бил его ногами
Фото: РИА Новости
В Мосгорсуде, где 22 октября слушается апелляция на приговор актеру, Ефремов рассказал о прессинге своего бывшего адвоката. Это заявление Заслуженный артист РФ сделал, когда ему предоставили слово в ходе прений.

— Он (Пашаев. — Прим. Sobesednik.ru) свалился, как снег на голову. Через моих знакомых вышел на меня, — признался Ефремов. — Убедил меня отказаться от признания вины, обещал оправдательный приговор. Он мотивировал это тем, что доказательств нет.

Самое ужасное, что делал Пашаев: он говорил возмутительные вещи в сторону потерпевших, — сказал Михаил Олегович. — Я много раз просил его этого не делать, но он оправдывал это тем, что хочет поменять мнение общественности. На все мои вопросы он говорил, что он юрист и лучше знает.

Я в такой ситуации впервые, поэтому верил всему, что он говорил. Когда я «не так» отвечал во время слушаний, Пашаев мог ударить ногой под столом, — заявил Михаил.

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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ИД "Собеседник" , Москва
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