В нем он припомнил Пригожину его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.

"Обеднели, обеднели,

Все артисты на мели.

Концы сводят еле-еле!

Или все-таки свели?" — написал он.

Ранее певица Валерия опубликовала снимок, где она с супругом стоят на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".

Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал, после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров высмеял заявление Пригожина в стихах и назвал его "цирковым заступником". Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.

При этом СМИ сообщали, что некоторые артисты обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.

В июне Пригожин заявил, что готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами.