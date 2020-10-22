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Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедствующих артистах» 

РИА Новости 41 минуту назад
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором прокомментировал поездку Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай.
В нем он припомнил Пригожину его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.

"Обеднели, обеднели,

Все артисты на мели.

Концы сводят еле-еле!

Или все-таки свели?" — написал он.

Жизнь без сцены: Иосиф Пригожин высказался об убытках артистов из-за пандемии
Ранее певица Валерия опубликовала снимок, где она с супругом стоят на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".
Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал, после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров высмеял заявление Пригожина в стихах и назвал его "цирковым заступником". Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
При этом СМИ сообщали, что некоторые артисты обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.
В июне Пригожин заявил, что готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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