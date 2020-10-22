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«Надеюсь, все будет хорошо»: что случилось с Губиным 

Павел Тиунов 46 минут назад
«Надеюсь, все хорошо»: что случилось с Губиным
Фото: ТАСС
Продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин заявил, что артист добровольно перестал общаться с прессой и взял паузу, чтобы насладиться тишиной, сообщает Teleprogramma.pro. Певец, по его словам, также приостановил запись альбома.
Ранее, как сообщал «Рамблер», друзья Губина забили тревогу: по их словам, артист в последний раз появлялся на публике в июле 2020 года. После этого он перестал выходить на связь, отвечать на звонки и сообщения. Близкие артисту люди предположили, что он добровольно заперся у себя дома: дверь в квартиру никто не открывает. Друзья певца подозревают, что с ним «что-то происходит», и приготовились «поднимать шумиху» в СМИ.
Продюсер Губина Тарас Ващишин заявил, что он находится на связи с певцом. По его словам, артист в настоящее время не хочет ни с кем общаться, поскольку его допекло чрезмерное внимание прессы.

«Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески», — отметил продюсер.

Ващишин добавил, что Губин — человек творческий, поэтому необходимо учитывать его иногда оригинальные потребности. При этом «спасть» певца или «помогать» ему не надо, отметил он. В настоящее время Губин приостановил работу над своим новым музыкальным альбомом, но от идеи выпустит его до сих пор не отказался.

«Будем надеяться, что все с ним будет хорошо», — резюмировал продюсер.

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Шоу-бизнес , Андрей Губин
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