Михаил Шац переболел COVID-19

Телеведущий и актёр Михаил Шац переболел коронавирусом, он выписан из больницы.
«Михаил выписан, да, так что всё нормально уже», — приводит РИА Новости слова его представителя.
Сам Шац написал в Instagram, что «2020-й был бы неполным без этой болезни».
«Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы в Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!» — отметил он.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выписан из больницы, в которой проходил лечение от коронавирусной инфекции.