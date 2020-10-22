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Телеведущий Шац переболел коронавирусом в больнице 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Михаил Шац переболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Телеведущий и актёр Михаил Шац переболел коронавирусом, он выписан из больницы.

«Михаил выписан, да, так что всё нормально уже», — приводит РИА Новости слова его представителя.

Сам Шац написал в Instagram, что «2020-й был бы неполным без этой болезни».

«Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы в Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!» — отметил он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выписан из больницы, в которой проходил лечение от коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес , Умар Кремлев , Михаил Шац , РИА Новости
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