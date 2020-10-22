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Костюшкин сел на шпагат и довел поклонников до слез 

Слово и Дело 34 минуты назад
Костюшкин сел на шпагат и довел поклонников до слез
Фото: РИА Новости
Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте показал фотографию из спортзала. На нем знаменитый певец сидит на шпагате.
Певец Стас Костюшкин не раз показывал в микроблоге в Instagram гибкость своего тела. На этот раз артист сел на шпагат в стенах спортзала и решил запечатлеть процесс на камеру. Фотоснимок за считанные минуты набрал несколько тысяч лайков, а юморной комментарий звезды вызвал бурю положительных эмоций его подписчиков.

"Сейчас начнут писать, ничего себе, в вашем возрасте и почти сесть на шпагат. Дорогие мои, в моем возрасте очень легко сесть на шпагат, встать потом невозможно", — написал артит в описании к кадру.

Фанаты мгновенно поддержали артиста в комментариях под фотографией. Некоторые из них даже поделились своей историей неудачной растяжки в шпагат.

"Я тоже один раз давно подскользнулся и теперь всегда умею делать шпагат. Даже хожу в шпагате""Всегда поднимаете настроение", — отписались фолловеры.

Ранее Костюшкин опубликовал в Сети экстремальный видеоролик, на котором он в прыжке садится на шпагат, а второй герой ролика перепрыгивает через него, выполняя сальто.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Стас Костюшкин
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