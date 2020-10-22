В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя с Фирсовым и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Фирсов заявил следователям, она упала в ванной.

В свою очередь, адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль Сергей Жорин заявил, что муж мог избить певицу перед смертью, свидетельством чего могут быть характер, количество и распространение повреждений по ее телу.

Сегодня осведомленный собеседник сообщил «Комсомольской правде», что на днях следователь, не дожидаясь результатов судебно-медицинской экспертизы, возбудил уголовное дело по факту смерти Легкоступовой в отношении неустановленных лиц. Фирсов проходит по нему в качестве свидетеля.

Также источник рассказал изданию, что ранее еще одна возлюбленная мужчины скончалась при загадочных обстоятельствах. Он не уточнил, каких именно, но отметил, что следствие не подозревало Фирсова в причастности к произошедшему.

«Скорее всего, умысла убивать (Легкоступову. — Прим. ред.) у него не было», — заявил собеседник.

При этом он упомянул о наличии свидетельских показаний о том, что Фирсов крайне вспыльчив, а в состоянии алкогольного опьянения — разухабист и несдержан. Источник допустил, что мужчина мог вспылить во время ссоры с певицей и нанести ей травмы, приведшие к смерти.