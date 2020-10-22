Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Еще одна возлюбленная мужа Легкоступовой загадочно умерла 

Артём Кульша 19 минут назад
Певица Валентина Легкоступова — не первая возлюбленная яхтсмена Юрия Фирсова, которая умирает при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя с Фирсовым и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Фирсов заявил следователям, она упала в ванной.
В свою очередь, адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль Сергей Жорин заявил, что муж мог избить певицу перед смертью, свидетельством чего могут быть характер, количество и распространение повреждений по ее телу.
За 40 дней до смерти: странная свадьба Легкоступовой
Сегодня осведомленный собеседник сообщил «Комсомольской правде», что на днях следователь, не дожидаясь результатов судебно-медицинской экспертизы, возбудил уголовное дело по факту смерти Легкоступовой в отношении неустановленных лиц. Фирсов проходит по нему в качестве свидетеля.
Также источник рассказал изданию, что ранее еще одна возлюбленная мужчины скончалась при загадочных обстоятельствах. Он не уточнил, каких именно, но отметил, что следствие не подозревало Фирсова в причастности к произошедшему.

«Скорее всего, умысла убивать (Легкоступову. — Прим. ред.) у него не было», — заявил собеседник.

При этом он упомянул о наличии свидетельских показаний о том, что Фирсов крайне вспыльчив, а в состоянии алкогольного опьянения — разухабист и несдержан. Источник допустил, что мужчина мог вспылить во время ссоры с певицей и нанести ей травмы, приведшие к смерти.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Жорин , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
«Есть проблема»: Собянин обратился к москвичам
«Есть проблема»: Собянин обратился к москвичам
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
В голове человека найден неизвестный науке орган
В голове человека найден неизвестный науке орган
Видео
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение