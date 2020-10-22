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Гоша Куценко пошутил о своем заражении коронавирусом 

Газета.Ru 2 часа назад
Куценко пошутил о своем заражении коронавирусом
Фото: РИА Новости
Актер Гоша Куценко пошутил в Instagram о своем заражении коронавирусом.
Он опубликовал видеоролик, в котором его лицо вмонтировано в отрывок из передачи популярного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского, проводившего в эфире "сеансы здоровья". "Будьте подальше от острых предметов, кипящих кастрюль и чайников", — говорит Кашпировский. "Учитывая свой опыт болезни — делюсь путем к выздоровлению, друзья мои!" — подписал видео он.

"У меня компот зарядился на столе", "Спасибо, помогло! Не болел, но все равно выздоровел", "Я считаю, данное видео надо активно распространить, чтобы предупредить как можно больше людей!" — оценили шутку фолловеры звезды.

Ранее стало известно, что у Гоши Куценко повторно обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Шоу-бизнес , Гоша Куценко
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