Куценко пошутил о своем заражении коронавирусом

Актер Гоша Куценко пошутил в Instagram о своем заражении коронавирусом.
Он опубликовал видеоролик, в котором его лицо вмонтировано в отрывок из передачи популярного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского, проводившего в эфире "сеансы здоровья". "Будьте подальше от острых предметов, кипящих кастрюль и чайников", — говорит Кашпировский. "Учитывая свой опыт болезни — делюсь путем к выздоровлению, друзья мои!" — подписал видео он.
"У меня компот зарядился на столе", "Спасибо, помогло! Не болел, но все равно выздоровел", "Я считаю, данное видео надо активно распространить, чтобы предупредить как можно больше людей!" — оценили шутку фолловеры звезды.
Ранее стало известно, что у Гоши Куценко повторно обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.