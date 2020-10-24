ТНТ отреагировал на увольнение Бузовой и Бородиной

Все новости на карте

На днях появились слухи, что шоу «Дом-2» может лишиться ведущих Ольгу Бузову Ксению Бородину — их уволят. Якобы такое решение приняли продюсеры шоу, по мнению которых телезвезды перестали быть интересны зрителям.

По слухам, контракт Бузовой и Бородиной не хотели продлевать на следующий год.

Однако в пресс-службе ТНТ информацию об увольнении ведущих опровергли.

— Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта «Дом-2» на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять, — сказали на ТНТ.

Эксперт шоу «Бородина против Бузовой» Илья Саглиани выразил уверенность в том, что звезды проекта еще долго не покинут программу.

— Телеведущих не уволят — миллион процентов. Без них нельзя представить «Дом-2, — отметил он, передает Starhit.

Напомним, Ксения Бородина ведет проект с мая 2004 года. А Ольга Бузова когда-то пришла на реалити в качестве участницы и лишь потом стала ведущей шоу.