Монеточка сравнила Путина с Микки Маусом

При этом Монеточка в интервью на YouTube-канале «ВДудь» отметила, что не любит посвящать творчество политике и агитации.

Она уточнила, что послушать песню о Путине давала знакомым, которые и поддерживают президента, и выступают его противниками. Композиция понравилась обеим сторонам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Монеточка в интервью на YouTube-канале «ВДудь» рассказала о покупке дома в Красной Поляне за 18 млн рублей. По словам певицы, Сочи для неё является местом силы и уединённости. Дом был выкуплен полгода назад. Туда она часто приезжала с синтезатором, чтобы что-то писать. Местами там плохо работает Интернет, и это ей тоже очень нравится, отметила Монеточка.