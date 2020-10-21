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Телезрители хотят избавиться от Топалова на «Ледниковом периоде» 

Слово и Дело 2 часа назад
Россияне потребовали избавиться от Топалова на ТВ
Фото: Instagram
Зрители популярного шоу "Ледниковый период" на Первом канале хотят, чтобы Влад Топалов выбыл из проекта, так как утомились наблюдать за его странным поведением на льду. Об этом они заявили в комментариях на странице певца в Instagram.
Зрители Первого канала обратили внимание на то, что певец Влад Топалов слишком подозрительно ведет себя на льду. Они заявили, что в отличие от своей жены Регины Тодоренко Топалов выступает гораздо хуже, но часто демонстрирует нежность по отношению к партнерше, фигуристке Елене Ильиной. Под последним постом артиста фанаты шоу даже заявили, что ждут выбывания Топалова из проекта.

"Поменьше обнимашек и поцелуйчиков. Как другие пары просто партнеры на льду, к чему это сближение""Почему-то запереживала за Регину… Слишком чувственно""Влад, вам пора покидать проект. Слишком чувственно. Хотим видеть вас с Региной, не с Еленой. Пусть хоть чудо-сынишка поможет сохранить ваш брак", — пишут поклонники Топалова под роликом с Еленой Ильиной, который он разместил в своем аккаунте.

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Влад Топалов пока никак не отреагировал на подозрение поклонников в романе с Еленой Ильиной. Он продолжает рассказывать фанатам о съемках в шоу. В своем аккаунте Регина Тодоренко показала фанатам трогательные кадры, как вместе с муже и сыном пришла на очередную тренировку на льду.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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