Россияне потребовали избавиться от Топалова на ТВ

"Поменьше обнимашек и поцелуйчиков. Как другие пары просто партнеры на льду, к чему это сближение""Почему-то запереживала за Регину… Слишком чувственно""Влад, вам пора покидать проект. Слишком чувственно. Хотим видеть вас с Региной, не с Еленой. Пусть хоть чудо-сынишка поможет сохранить ваш брак", — пишут поклонники Топалова под роликом с Еленой Ильиной, который он разместил в своем аккаунте.