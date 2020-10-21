Россияне потребовали избавиться от Топалова на ТВ

Зрители популярного шоу "Ледниковый период" на Первом канале хотят, чтобы Влад Топалов выбыл из проекта, так как утомились наблюдать за его странным поведением на льду. Об этом они заявили в комментариях на странице певца в Instagram.
Зрители Первого канала обратили внимание на то, что певец Влад Топалов слишком подозрительно ведет себя на льду. Они заявили, что в отличие от своей жены Регины Тодоренко Топалов выступает гораздо хуже, но часто демонстрирует нежность по отношению к партнерше, фигуристке Елене Ильиной. Под последним постом артиста фанаты шоу даже заявили, что ждут выбывания Топалова из проекта.
"Поменьше обнимашек и поцелуйчиков. Как другие пары просто партнеры на льду, к чему это сближение""Почему-то запереживала за Регину… Слишком чувственно""Влад, вам пора покидать проект. Слишком чувственно. Хотим видеть вас с Региной, не с Еленой. Пусть хоть чудо-сынишка поможет сохранить ваш брак", — пишут поклонники Топалова под роликом с Еленой Ильиной, который он разместил в своем аккаунте.
Влад Топалов пока никак не отреагировал на подозрение поклонников в романе с Еленой Ильиной. Он продолжает рассказывать фанатам о съемках в шоу. В своем аккаунте Регина Тодоренко показала фанатам трогательные кадры, как вместе с муже и сыном пришла на очередную тренировку на льду.