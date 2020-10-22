Сын Конкина сорвался на директора отца

И если эти заявления невестка Конкина ничем не могла аргументировать, то она уверенно заявила, что Владимир Конкин не общается с детьми или общается только через своего концертного директора, что его дочь София была одинока, что дети никогда и ничего не просили у звёздного отца и что у Ярослава есть давняя обида на папу. Елена подтвердила, что покойная жена Владимира Конкина хотела оформить их квартиру на дочь Софию, но этому, возможно, помешала Елена Переслени.