Киркорова заметили за раздачей масок в Нахабино

«Подрабатывает? Похвально!» - написала в комментариях к ролику @flora_mama_msk (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Цвет настроения «добрый»!)» - добавила @mur.cakes.
«Почему маски без перьев?» - поинтересовался @remguru.
«Видно, что парик, и не он это», - заявила @julenkablag.
«Пусть не он, но кто придумал -молодец! Нам не хватает юмора для борьбы везде только запугивание..» - отметила @amazonka787.
«Маски эти не стираются, они должны быть опять же одноразовые. Поэтому можно представить, сколько вирусов соберут наши герои на поверхности вот этих декоративных цветов за период ношения», - заявила каналу одна из медиков.