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Киркорова заметили за раздачей масок в Нахабино

Мария Иванова
47 минут назад
Instagram-аккаунт @krasnogorsk_live опубликовал видео с высоким мужчиной в ярком костюме, раздающим маски на железнодорожной станции Нахабино. Интернет-пользователи заподозрили, что на борьбу с пандемией вышел певец Филипп Киркоров.
Киркорова заметили за раздачей масок в Нахабино
Фото: скрин видеоскрин видео
«Подрабатывает? Похвально!» - написала в комментариях к ролику @flora_mama_msk (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Цвет настроения «добрый»!)» - добавила @mur.cakes.
«Почему маски без перьев?» - поинтересовался @remguru.
Некоторые комментаторы не поверили, что Киркоров может оказаться среди спешащих на электричку людей.
«Видно, что парик, и не он это», - заявила @julenkablag.
«Пусть не он, но кто придумал -молодец! Нам не хватает юмора для борьбы везде только запугивание..» - отметила @amazonka787.
Как сообщал «Рамблер», ранее Киркорова заметили в ресторане в «гламурной маске», сделанной продюсером Яной Рудковской.
В беседе с НТВ медики раскритиковали маски знаменитостей. Они отметили, что сами маски - качественные, но прикрепленные на них цветы могут стать «рассадником бактерий».
«Маски эти не стираются, они должны быть опять же одноразовые. Поэтому можно представить, сколько вирусов соберут наши герои на поверхности вот этих декоративных цветов за период ношения», - заявила каналу одна из медиков.
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,НТВ,Нахабино,
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