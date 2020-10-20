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У жены Петросяна есть молодой любовник

Павел Тиунов
1 час назад
У молодой супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой есть молодой любовник, заявила подруга женщины корреспонденту издания Popcake.tv. Она подчеркнула, что «пока дедушка спит, каравай идёт».
У жены Петросяна нашли молодого любовника
Фото: РамблерРамблер
Журналисты отмечают, что многие пользователи соцсетей изначально относятся к 31-летней Брухуновой с подозрением: по их мнению, не может молодая женщина вдруг полюбить мужчину на 40 лет старше себя. Предполагается, что она вышла замуж за юмориста по расчету, и о нежных отношениях с 75-летним Петросяном не может идти речь.
Корреспондент Popcake.tv обратился с нескромным вопросом к подруге Брухуновой, которая пожелала сохранить анонимность.
«Вы думаете, у такой красивой девушки, как Татьяна, не может быть молодого человека на стороне, я вас умоляю», - заявила собеседница издания.
Она намекнула на измену Брухуновой Петросяну словами: «пока дедушка спит, каравай идет». При этом женщина не стала распространяться, кто именно является любовником жены юмориста.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 31-летняя Брухунова и 74-летний Петросян поженились. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре Петросян подтвердил это, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом. На прошлой неделе подписчик спросил Брухунову, намерена ли она завести дочь. Та ответила, что на все воля божья.
Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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