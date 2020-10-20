«Надо думать, как выживать»: У Алибасова нет работы

Бари Алибасов в интервью «Комсомольской правде» заявил о бедственном положении артистов из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. В пример он привел 17 членов своего коллектива, которым в настоящее время приходится «не просто».
Продюсер подчеркнул, что боится «этой заразы», поэтому послушно сидит дома и почти никуда не выходит. Алибасов признался, что сегодня он живет на сбережения, денег не хватает. При этом куда хуже, по его словам, приходится рядовым артистам. Например, участникам коллектива группы «На-На».
«17 человек, и все без работы сидят. Надо думать, как им выживать. Жить в долг?» - задался вопросом музыкальный деятель.
У кого занимать деньги тоже не известно, поскольку большинство людей сегодня находятся в похожем положении. Говоря о себе, Алибасов шутя допустил, что еще немного и ему придется «идти воровать».
«А где – не понятно. Ни у кого денег нет. Люди нищают», - констатировал продюсер.
Алибасов не первый, кто жалуется на тотальное безденедье на фоне пандемии. Ранее, как сообщал «Рамблер», Народный артист России Олег Газманов заявил, что «(концертная) индустрия умирает». Артист подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.
Позже артист «Кривого зеркала» Александр Морозов заявил, что зарплаты в театре Евгения Петросяна ему не хватает, чтобы платить ипотеку. Он подчеркнул, что в настоящее время зарабатывает в театре 19 тысяч рублей ежемесячно. Этой суммы, по его словам, не хватает для того, чтобы платить за квартиру в Звенигороде, взятую в кредит.