«Надо думать, как выживать»: У Алибасова нет работы

Продюсер подчеркнул, что боится «этой заразы», поэтому послушно сидит дома и почти никуда не выходит. Алибасов признался, что сегодня он живет на сбережения, денег не хватает. При этом куда хуже, по его словам, приходится рядовым артистам. Например, участникам коллектива группы «На-На».