В сам зал суда артиста не пустили. Общаясь с немолодыми поклонницами Ефремова, Джигурда не удержался и поцеловал их в губы, пишет Life. Кроме того, он показал журналистам, что взял с собой в суд не обычную антикоронавирусную маску, а противочумную.

Одна из поклонниц Ефремова рассказала порталу, что надеется на освобождение актёра в зале суда, потому что его вину, по мнению женщины, не доказали.

Мы ждём, что он будет оправдан и отпущен в зале суда. Это было бы единственное справедливое решение, потому что вина Ефремова не доказана, — отметила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 октября Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию по делу Михаила Ефремова. Слушание дела в инстанции началось 5 августа 2020 года. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли. Столичная прокуратура выступила против смягчения приговора актёру.