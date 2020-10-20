Лоза построил особняк на чужом земельном участке

Российский музыкант Юрий Лоза обзавёлся собственным особняком на Новой Риге в посёлке «Балтия» ещё 19 лет назад. Как оказалось, отвечающая за возведение дома компания «Гудвин-3» построила здание на чужой земле.

Застройщик обещал музыканту оформить документы на собственность, но обманул, передаёт Mash.

Издание уточняет, что Лоза с женой подали иск к «Гудвину-3» и даже к областному министерству имущественных отношений о признании права собственности на землю, но проиграли. Теперь пара опасается, что может объявиться настоящий хозяин, который прогонит их. Решение суда певец намерен обжаловать.

Ранее Лоза сообщил, что собирается подать в суд на певицу Алину Виардо и Первый канал за кавер его песни «Плот». Он не давал разрешение на её исполнение. Музыкальные редакторы шоу «Голос» включили песню в программу, не спросив разрешения у Лозы. При этом Виардо утверждает, что её попросили исполнить именно эту композицию, но, по слухам, она решила это сделать сама, при этом обещав утрясти все юридические вопросы с правообладателем, писал NEWS.ru.