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«Говоришь обо мне гадости»: Киркоров разругался с Сафроновым 

News.ru 2 часа назад
Киркоров разругался с Сафроновым
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров не намерен больше общаться с живописцем Никасом Сафроновым. Об этом исполнитель заявил на премьере мюзикла «Шахматы».
Скандальный инцидент случился после того, как художник поздоровался с поп-королём отечественной сцены, но не получил ответа. Тогда он задал прямой вопрос музыканту, что произошло.

Потому что ты везде говоришь обо мне гадости, — цитирует «Собеседник» Киркорова.

По словам Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял певца, и добавил, что ценит его как профессионала. В ближайшее время живописец намерен вызвать Киркорова на разговор и разобраться в проблеме. Художник считает, что кто-то специально хочет их столкнуть лбами.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что не общается со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой. Причину этого он не назвал. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ журналисты пытались узнать у музыканта, помогает ли Пугачёва своему давнему другу Борису Моисееву. Поп-король ответил, что не знает, так как не поддерживает отношения с Примадонной, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Борис Моисеев , Алла Пугачева , ИД "Собеседник" , НТВ
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