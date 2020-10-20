Меладзе рассказал, как мирится с Джанабаевой 

«Когда мы ссоримся, я первый иду на примирение, иногда Альбина это делает, конечно, и это очень приятно. Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять», — уверен Меладзе.