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Меладзе рассказал, как мирится с Джанабаевой 

WomanHit.ru и ещё 3 53 минуты назад
Меладзе рассказал, как мирится с Джанабаевой
Фото: @ALBINADZHANABAEVA
В 2014 году Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вступили в законный брак. Отношения начались у них задолго до объявления о свадьбе — будучи женатым, певец изменял своей официальной супруге с солисткой группы «ВИА Гра». И, хотя поклонники считают эту супружескую пару одной из самых красивых и талантливых в шоу-бизнесе, Альбина и Валерий крайне редко комментируют вопросы про личную жизнь. Давая интервью украинскому журналу VIVA, Меладзе все-таки ответил на вопрос, как удается им поддерживать в семье комфорт — ведь их связывают не только любовные, но и рабочие отношения. Артист считает перепалки совершенно нормальными, ведь у всех в отношениях случаются кризисы.

«Когда мы ссоримся, я первый иду на примирение, иногда Альбина это делает, конечно, и это очень приятно. Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять», — уверен Меладзе.

Альбина и Валерий вместе воспитывают двух сыновей. Также у артиста есть три дочери от предыдущего брака. Он сумел сохранить близкие отношения с наследницами после развода и сейчас часто встречается с ними.
За опыт в семейной дипломатии Валерий благодарен брату Константину:

«У каждого должна быть своя жизнь, свои планы, но наступает момент, когда мы понимаем: нашей сильной стороной является наш родной человек. Мы с Костей готовы идти друг другу навстречу на опережение, всегда и во всем помочь. Я бы хотел, чтобы у моих детей были такие отношения, как у нас», — поделился артист.

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Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Домодедово , Кижи , Москва , Московская область , Петрозаводск , Республика Карелия
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