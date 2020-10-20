Жигана задержала полиция

Российского рэпера доставили в отделение полиции и оштрафовали за то, что в арендованной машине не было аптечки и огнетушителя.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Рома Жиган планирует подать в суд на каршеринговую компанию из-за своего задержания. Дело в том, что российского рэпера доставили в отделение полиции и оштрафовали за то, что в арендованной машине не было аптечки и огнетушителя.

«Что первое попросил у меня сотрудник - предоставить ему аптечку и огнетушитель. И сотрудник еще добавил, что надо было посмотреть», - рассказал Жиган после выхода из отделения полиции.

Рэпер рассказал, что сумма штрафа составила 500 рублей. Кроме того, он потерял деньги из-за того, что не попал на запланированный концерт.

«Значит, гонорар за концерт - 470 тысяч рублей. А моральный ущерб за то, что я пять часов провел просто в наркологичках, в разных отделениях и проездил по Москве с ними, будет однозначно», - добавил певец.