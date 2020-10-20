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Рома Жиган рассказал о причинах своего задержания полицией

ТК «Звезда»
9 часов назад
Российского рэпера доставили в отделение полиции и оштрафовали за то, что в арендованной машине не было аптечки и огнетушителя.
Жигана задержала полиция
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Рома Жиган планирует подать в суд на каршеринговую компанию из-за своего задержания. Дело в том, что российского рэпера доставили в отделение полиции и оштрафовали за то, что в арендованной машине не было аптечки и огнетушителя.
«Что первое попросил у меня сотрудник - предоставить ему аптечку и огнетушитель. И сотрудник еще добавил, что надо было посмотреть», - рассказал Жиган после выхода из отделения полиции.
Рэпер рассказал, что сумма штрафа составила 500 рублей. Кроме того, он потерял деньги из-за того, что не попал на запланированный концерт.
«Значит, гонорар за концерт - 470 тысяч рублей. А моральный ущерб за то, что я пять часов провел просто в наркологичках, в разных отделениях и проездил по Москве с ними, будет однозначно», - добавил певец.
Адвокат артиста не исключил, что в подобную ситуацию неоднократно попадали и обычные граждане. При этом, ни в одном из договоров не сказано, что перед поездкой водитель должен проверять наличие в салоне автомобиля аптечки и огнетушителя.
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