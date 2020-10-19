«Заскочила со спины»: на украинскую певицу напала фанатка 

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что одна из ее поклонниц обошла кольцо охраны и повисла у нее на спине прямо во время выступления. Об этом она заявила в проекте Романа Мухи «Легенда» на YouTube.

По словам артистки, нападение произошло, когда она выступала на открытой концертной площадке.

«Она заскочила на меня со спины, руками и ногами обхватила. Я в шоке, а охранники смотрят себе из-под сцены на звезды», — рассказала Ирина Федишин.

Она отметила, что ей помогла не охрана, а ее же коллектив, который смог снять со спины поклонницу и увести ее в итоге со сцены.

«Рамблер» писал, что ранее фанат повредил Mercedes, принадлежащий певице Земфире и припаркованный во дворе ее дома. Свои действия он объяснил желанием привлечь внимание исполнительницы.