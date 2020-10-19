Пасынок Распутиной признался, что у него 27 детей 

Пасынок Маши Распутиной Роман Захаров заявил, что несколько раз судим и у него 27 детей. Такое признание он сделал в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Захарова, он поддержал отца, когда тот ушел из семьи к Маше Распутиной.

«Моя мама, конечно, тяжело переживала расставание с отцом, но мы все живем один раз. Я маме сказал, что как мужчина отца понимаю», — рассказал он.

Захаров отметил, что два раза судим. Оба его преступления были связаны с ночными клубами, где в ходе ссоры он нападал с ножом на обидчиков. Однако сейчас он остепенился.

«Сейчас все четко. Уже 12 лет», — рассказал пасынок певицы.

Он также пояснил в студии, что у него 27 детей, при этом большинство из них — неофициальные.

«На меня записаны только сын и четыре дочки. Те, кому дал фамилию», — заявил Захаров.

Остальных детей, по его словам, их матери решили оставить по разным причинам. Однако он помнит имена своих детей, но большинству алименты не платит.

«Рамблер» писал, что ранее Маша Распутина резко высказалась о российском шоу-бизнесе, отметив, что «там скачут безголосые и бездумные обезьяны».