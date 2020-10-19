Волочкова сняла трусы перед чужим мужем

Певец Николай Басков
в программе «Привет, Андрей!» рассказал
забавную историю, произошедшею с балериной Анастасией Волочковой.
По словам певца, во время их бурного романа они в Волочковой поехали отдыхать.
«Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя, как нимфа, выходит из Индийского океана. Закутывается в полотенце. Она поворачивается, снимается сначала трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, сидевший напротив, перестал есть», - рассказал Басков, показав, как именно стояла Волочкова.
Артист отметил, что жена мужчины очень разозлилась на то, как он отреагировал на балерину.
«Жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: «Ты куда смотришь?» А он просто опешил и говорит: «Я так давно в Большом не был»», - заявил Николай Басков.
Волочкову, которая также присутствовала в студии, история рассмешила.
«Коля, хорошо, что Большой театр у людей ассоциируется со мной и с тобой», - отметила она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Волочкова сообщила, что в настоящее время в ее личной жизни все хорошо. Она живет с мужчиной и намерена выйти за него замуж. Однако балерина пояснила, что не сможет организовать свадьбу осенью из-за пандемии COVID-19.