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Волочкова сняла трусы перед чужим мужем

Алиса Селезнёва
1 час назад
Певец Николай Басков в программе «Привет, Андрей!» рассказал забавную историю, произошедшею с балериной Анастасией Волочковой.
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам певца, во время их бурного романа они в Волочковой поехали отдыхать.
«Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя, как нимфа, выходит из Индийского океана. Закутывается в полотенце. Она поворачивается, снимается сначала трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, сидевший напротив, перестал есть», - рассказал Басков, показав, как именно стояла Волочкова.
Артист отметил, что жена мужчины очень разозлилась на то, как он отреагировал на балерину.
«Жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: «Ты куда смотришь?» А он просто опешил и говорит: «Я так давно в Большом не был»», - заявил Николай Басков.
Волочкову, которая также присутствовала в студии, история рассмешила.
«Коля, хорошо, что Большой театр у людей ассоциируется со мной и с тобой», - отметила она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Волочкова сообщила, что в настоящее время в ее личной жизни все хорошо. Она живет с мужчиной и намерена выйти за него замуж. Однако балерина пояснила, что не сможет организовать свадьбу осенью из-за пандемии COVID-19.
Шоу-бизнес,Николай Басков,
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