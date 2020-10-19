Волочкова сняла трусы перед чужим мужем

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По словам певца, во время их бурного романа они в Волочковой поехали отдыхать.

«Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя, как нимфа, выходит из Индийского океана. Закутывается в полотенце. Она поворачивается, снимается сначала трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, сидевший напротив, перестал есть», - рассказал Басков, показав, как именно стояла Волочкова.

Артист отметил, что жена мужчины очень разозлилась на то, как он отреагировал на балерину.

«Жена разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: «Ты куда смотришь?» А он просто опешил и говорит: «Я так давно в Большом не был»», - заявил Николай Басков.

Волочкову, которая также присутствовала в студии, история рассмешила.

«Коля, хорошо, что Большой театр у людей ассоциируется со мной и с тобой», - отметила она.